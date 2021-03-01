Тренер сборной России по лыжам оценил призыв запретить соцсети

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил призыв запретить спортсменам пользоваться соцсетями. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, атлеты являются крайне впечатлительными людьми, которых можно выбить из колеи любой статьей.

Бородавко отметил, что спортсмен должен концентрироваться только на гонках и воздерживаться от чтения комментариев в соцсетях, так как это их психологически выматывает.

Ранее олимпийский чемпион 2010 года Никита Крюков встал на защиту Александра Большунова в ссоре с Глебом Ретивых по итогам командного спринта на чемпионате мира .