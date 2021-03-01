В Госдуме поприветствовали согласование процесса по восстановлению ВФЛА

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Дмитрий Свищев поприветствовал согласование процесса по восстановлению в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, согласование дорожной карты является одним из важнейших шагов к полному возобновлению деятельности национальной организации.

Чиновник отметил, что российской стороне необходимо проявить дипломатичность и постараться общаться с коллегами на одном языке, чтобы не допустить разногласий.

Ранее сообщалось, что World Athletics одобрил план восстановления ВФЛА.