Канадский лыжник пообещал выпить водки в честь победы Большунова на ЧМ

Канадский лыжник Девон Кершоу пообещал выпить водки в честь победы Александра Большунова на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом сообщает RT.

По его словам, русские разливают хорошие напитки.

Североамериканский атлет добавил, что из-за запрета на использование национального гимна включит в честь успеха Большунова «Катюшу».

Ранее чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов поделился мнением о ситуации с Александром Большуновым, который не поздравил своего партнера Глеба Ретивых с бронзовой медалью в командном спринте.