Канадский лыжник пообещал выпить водки в честь победы Большунова на ЧМ
Вадим Балканов
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Канадский лыжник Девон Кершоу пообещал выпить водки в честь победы Александра Большунова на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом сообщает RT.
По его словам, русские разливают хорошие напитки.
Североамериканский атлет добавил, что из-за запрета на использование национального гимна включит в честь успеха Большунова «Катюшу».
Ранее чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов поделился мнением о ситуации с Александром Большуновым, который не поздравил своего партнера Глеба Ретивых с бронзовой медалью в командном спринте.