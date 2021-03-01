Лыжник Спецов сломал руку и потерял шансы на выступление на ЧМ-2021

Российский лыжник Денис Спецов сломал руку на тренировке на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

По официальной информации, спортсмен упал во время спуска и получил перелом 5 пястной кости левой руки.

Срок его восстановления составит шесть недель. Таким образом, Спецов не сможет помочь национальной команде в оставшихся гонках мирового первенства.

Ранее сообщалось, что канадский лыжник Девон Кершоу пообещал выпить водки в честь победы Александра Большунова на чемпионате мира в Оберстдорфе.