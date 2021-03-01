Игрок «Ливерпуля» посвятил гол Алисону и его погибшему отцу

Полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс заявил, что посвятил свой гол в ворота «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Англии своему одноклубнику Алисону Бекеру и его погибшему отцу.

24 февраля Жозе Бекер утонул в озере неподалеку от своего загородного дома на юге Бразилии. Из-за трагедии голкипер пропустил матч с «Шеффилдом».

«Этот гол — для отца Алисона и для самого Алисона. Он сильный парень и большая часть команды. Безусловно, нам его не хватает.Я посвящаю этот гол ему, его отцу и семье», — цитирует Джонса Goal.

Ранее сообщалось, что Алисон не сможет прилететь на похороны отца из-за пандемии коронавируса.