Назван состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в Нове-Месте

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на восьмой этап Кубка мира в чешском Нове-Месте, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

В мужских соревнованиях Россию представят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Кирилл Стрельцов и Карим Халили.

У женщин в состав национальной команды вошли Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Евгения Павлова.

Этап Кубка мира в Нове-Месте пройдет с 4 по 7 марта.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев обвинил Логинова в пустой трате времени.