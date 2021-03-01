Назван состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в Нове-Месте
Антон Борисов
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Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на восьмой этап Кубка мира в чешском Нове-Месте, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
В мужских соревнованиях Россию представят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Кирилл Стрельцов и Карим Халили.
У женщин в состав национальной команды вошли Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Евгения Павлова.
Этап Кубка мира в Нове-Месте пройдет с 4 по 7 марта.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев обвинил Логинова в пустой трате времени.