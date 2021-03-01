Главный тренер «Фиорентины» оценил прогресс Кокорина

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Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли оценил прогресс нападающего Александра Кокорина.

«Я вижу его прогресс, Кокорин хорошо работает. Понятно, что когда попадаешь в новую лигу, с которой не знаком, в которой другие скорости, тактика и футболисты, необходимо время, чтобы адаптироваться. Но Кокорин работает хорошо», — приводит слова Пранделли Fiorentina.it.

Специалист отметил, что тренерский штаб команды делает все, чтобы россиянин набрал физическую форму.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» 27 января. В Серии А он дважды выходил на поле со скамейки запасных. Во встрече 24-го тура против «Удинезе» (0:1) он сыграл 25 минут и получил желтую карточку.

Ранее сообщалось, что Кокорин тренируется в общей группе в «Фиорентине».