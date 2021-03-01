Шведская лыжница — о Большунове и Ретивых: это нехорошо

Шведская лыжница Мая Дальквист, ставшая золотым призером в командном спринте на ЧМ-2021, высказалась о произошедшем между россиянами Александром Большуновым и Глебом Ретивых.

Большунов, бежавший первым спринт, после финиша не подошел к Ретивых, который в свою очередь проиграл заключительный этап норвежцу Йоханнесу Клебо и финну Йони Мяки, тем самым обеспечив сборной России лишь бронзовую медаль. Пообщались спортсмены только на цветочной церемонии. По словам лыжников, никакого конфликта между ними нет.

«Это нехорошо. Возможно ли представить такое в сборной Швеции? Нет, это исключено. С нами говорят о всяких интригах, но это не так. Мы желаем друг другу только лучшего», — цитирует Дальквист NRK.

Ранее норвежец Эрик Вальнес назвал неприемлемой выходку Большунова.