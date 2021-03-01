«Милан» на выезде одержал победу над «Ромой» в матче Серии А

«Милан» одержал победу над «Ромой» в матче 24-го тура Серии А.

Встреча, проходившая в Риме, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей голами отметились реализовавший пенальти Франк Кессье и Анте Ребич, единственный забитый мяч «волков» на свой счет записал Жордан Верету.

«Россонери» благодаря этому результату сократили отставание от лидера — команда в двух очках от «Интера». «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее «Ювентус» не смог обыграл «Верону».

Футбол. Серия А. 24-й тур

«Рома» (Рим) — «Милан» (Милан) — 1:2

Голы: 0:1 — Кессье, 43 (пенальти); 1:1 — Верету, 50; 1:2 — Ребич, 58