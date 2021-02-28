Норвежскую горнолыжницу на вертолете доставили в больницу после падения
Вадим Балканов
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Норвежскую горнолыжницу Кайсу Викхофф Ли на вертолете доставили в больницу после падения на этапе Кубка мира. Об этом сообщает Eurosport.
22-летняя спортсменка не смогла финишировать, влетев в защитное ограждение. Ее крики были слышны в записи трансляции соревнований, которые были прерваны для того, чтобы медики смогли оказать ей первую помощь.
Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление и результат мужчин в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Un grande in bocca al lupo a Kajsa Vickhoff Lie ☘️#EurosportSCI | #FISAlpine | #ValdiFassa pic.twitter.com/e9GhbeE3Ln— Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 28, 2021