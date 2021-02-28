Норвежскую горнолыжницу на вертолете доставили в больницу после падения

Норвежскую горнолыжницу Кайсу Викхофф Ли на вертолете доставили в больницу после падения на этапе Кубка мира. Об этом сообщает Eurosport.

22-летняя спортсменка не смогла финишировать, влетев в защитное ограждение. Ее крики были слышны в записи трансляции соревнований, которые были прерваны для того, чтобы медики смогли оказать ей первую помощь.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление и результат мужчин в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе.