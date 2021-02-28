Фигуристы Мишина и Галлямов стали победителями финала Кубка России

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями финала Кубка России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.

По итогам двух состязательных дней спортсмены набрали 234,48 балла, что позволило оторваться от ближайших преследователей в лице Марии Павлюченко и Дениса Ходыкина более чем на 17 баллов.

Бронзовая награда досталась Ясмине Кадыровой и Ивану Бальченко.

Ранее сообщалось, что Евгений Семененко стал победителем финала Кубка России.