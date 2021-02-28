Фигурист Алиев после неудачного проката: спою «Сансару» Басты, когда меня не станет

Фигурист Дмитрий Алиев с ошибками исполнил произвольную программу в финале Кубка России.

Спортсмен продемонстрировал четверной лутц с помаркой на выезде, а затем не смог сделать четверной тулуп, показав лишь тройной.

Вторая попытка четверного тулупа закончилась такой же ошибкой, и этот тройной прыжок уже не был засчитан из-за повтора.

В итоге Алиев получил 172 балла за произвольную программу, а в сумме – 254,79.

После проката фигурист вышел к журналистам и предложил исполнить композицию рэпера Басты «Сансара».

«Давайте спою «Когда меня не станет». Баста, «Сансара». Да ладно, шучу. Все бывает. Сейчас у меня больше мыслей о будущем. То, что случилось, наверное, произошло ради будущего.

В целом я прокатом доволен. Знал, что мне трудно в эмоциональном плане на этом турнире, потому что груз на плечах больше, чем обычно. Все-таки осталась одна путевка на чемпионат мира.

Второй год подряд нелепо пропускаю чемпионаты. Понятно, в том году из-за состояния пропустил. В этом году проходил через многое – ковид, ноги, стопы, спина болела. Сейчас лезвия сломались перед стартами.

Вселенная дает мне какой-то вызов, с которым я должен справиться», — сказал фигурист в микст-зоне.

Ранее сообщалось, что фигурист Евгений Семененко выиграл короткую программу в финале Кубка России.