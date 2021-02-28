Косторная продолжит борьбу в финале Кубка России

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что Алена Косторная выступит в произвольной программе в финале Кубка России, сообщает РИА «Новости».

Ранее специалист заявил, что чемпионка Европы не успела полностью восстановиться после перенесенного коронавируса.

После короткой программы Косторная занимает шестое место.

Финал Кубка России по фигурному катанию проходит в Москве на арене «Мегаспорт». Произвольные программы спортсменки представят 28 февраля. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований. Начало — 17.50 мск.

Ранее катание Косторной в финале Кубка России назвали неинтересным.