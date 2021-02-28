Футболистам США разрешили вставать на колено во время гимна
Федерация футбола США (U.S. Soccer) проголосовала за отмену политики, требовавшую от спортсменов стоять во время исполнения гимна страны, сообщает Reuters.
За отмену высказались более 70% представителей организации. Правило фактически запрещало футболистам вставать на одно колено во время гимна в знак солидарности с движением Black Lives Matter.
«Мы знаем, что это очень спорный вопрос внутри нашей страны и во всем мире. Так что я не удивилась тому, что федерация проголосовала не единогласно», — заявила глава U.S. Soccer Синди Парлоу.
Правило было принято в 2017 году после того, как футболистка Меган Рапино встала на одно колено в знак солидарности с игроком в американский футбол Колином Каперником, который таким образом выразил протест против жестоких действий полиции и расовой дискриминации.
Ранее сообщалось, что игроки еще одного английского клуба отказались преклонять колени.