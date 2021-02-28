Российский боец UFC Анкалаев подвел итоги боя с украинцем Крыловым

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев высказался о своей победе над украинцем Никитой Крыловым на турнире UFC Fight Night 186.

Россиянин одержал победу над соперником единогласным решением судей.

«Чувствую себя отлично. Я не планировал бороться. Проходил он, и дальше так получалось, что приходилось повозиться в партере», — цитирует Анкалаева РИА «Новости».

Турнир UFC Fight Night 186 прошел в Лас-Вегасе в ночь на 28 февраля.

Ранее сообщалось, что в главном поединке вечера французский боец Сирил Ган одолел представителя Суринама Жаирзиньо Розенструйка.