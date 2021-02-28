Бобровский признан второй звездой матча «Флорида» — «Каролина»
Антон Борисов
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Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против »Каролины Харрикейнз», сообщается на официальном сайте лиги.
Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась в серии буллитов со счетом 4:3 в пользу гостей. Российский голкипер отразил 30 из 33 бросков.
Первой звездой матча стал форвард «Каролины» Мартин Нечас, забросивший победный буллит. Третьим стал вратарь «Харрикейнз» Джеймс Раймер. В его активе 28 сейвов.
Ранее сообщалось, что российские вратари обновили национальный рекорд в этом сезоне НХЛ.