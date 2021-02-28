Катание Косторной в финале Кубка России назвали неинтересным

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась мыслями о выступлении чемпионки Европы — 2019 Алены Косторной в короткой программе в финале Кубка России, передает «Спорт-Экспресс».

Фигуристка, которая занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, стала шестой по итогам короткого проката. Фигуристка ошиблась при приземлении с тройного флипа в каскаде и смогла прикрепить к нему двойной тулуп вместо тройного.

«Катание, мне показалось, неинтересным, при том, что прыгает достаточно легко. Раньше, когда она выходила, я даже не могла представить, что она может где-то ошибиться. Сейчас прям каждый прыжок жду, затаив дыхание», — поделилась Слуцкая.

Ранее сообщалось, что Тарасова не поняла причину истерики у Косторной.