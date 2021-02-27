«Сочи» разгромил «Арсенал» в матче РПЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» разгромил тульский «Арсенал».
Встреча прошла в Сочи на Олимпийском стадионе «Фишт» и завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились Антон Заболотный, Сергей Терехов, Жоаозиньо и Артур Юсупов.
После этого успеха подопечные Владимира Федотова набрали 36 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл ЦСКА в московском дерби.