«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча прошла в Ньюарке на арене «Пруденшал Центр» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Ларс Эллер, Якуб Врана и Ник Дауд, поразивший пустые ворота.



У проигравшей команды отличились Нико Хишер и Павел Заха.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия Флайерз» оказалась сильнее «Баффало Сейберз».