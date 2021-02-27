«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Нью-Джерси Дэвилз».
Встреча прошла в Ньюарке на арене «Пруденшал Центр» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 5:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Ларс Эллер, Якуб Врана и Ник Дауд, поразивший пустые ворота.
У проигравшей команды отличились Нико Хишер и Павел Заха.
Ранее сообщалось, что «Филадельфия Флайерз» оказалась сильнее «Баффало Сейберз».