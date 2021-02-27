«Манчестер Сити» одержал 20-ю победу подряд, обыграв «Вест Хэм»
Вадим Балканов
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В очередном матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» оказался сильнее лондонского «Вест Хэма».
Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Рубен Диаш и Джон Стоунз.
У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Микаил Антонио.
Для подопечных Хосепа Гвардиолы этот успех стал 20-м подряд во всех турнирах.
Ранее главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли поделился информацией о состоянии российского нападающего команды Александра Кокорина.