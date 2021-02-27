«Ростов» в меньшинстве вырвал ничью у «Зенита»

В очередном матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 2:2.

В составе гостей дубль на свой счет оформил гамбийский нападающий Али Соу.

У хозяев отличился Далер Кузяев. Также мяч в собственные ворота отправил защитник желто-синих Николай Поярков.

После этой игры подопечные Сергея Семака набрали 42 очка и увеличили отрыв от столичного ЦСКА до пяти очков.

Ранее сообщалось, что в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» оказался сильнее лондонского «Вест Хэма».