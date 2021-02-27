Косторная исполнит короткую программу под «Времена года»

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная в финале Кубка России исполнит короткую программу под музыку Антонио Вивальди «Времена года», сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал наставник спортсменки Евгений Плющенко.

«Алена уже некоторое время накатывала эту программу, в финале Кубка России будет исполнять ее. В начале сезона было несколько версий, но она захотела сделать именно «Времена года», и Сергей Розанов поставил ей эту программу», — заявил он.

Спортсменка примет участие в финале Кубка России. Он пройдет с 27 по 28 февраля. Турнир считается заключительным этапом в рамках отбора фигуристов сборной России к чемпионату мира, который примет Стокгольм.

Ранее сообщалось, что Косторная рассказала о своей новой произвольной программе.