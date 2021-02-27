Тренер «Химок» Черевченко пропустит матч с «Уфой» из-за недомогания

Главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко вынужден пропустить матч 20-го тура Российской-премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» из-за недомогания, сообщает пресс-служба команды.

При этом сообщается, что тест на коронавирусную инфекцию, который сдал специалист перед игрой, показал отрицательный результат. Руководить «Химками» будет старший тренер Валерий Климов.

Встреча состоится в 14.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Перед матчем «Химки» идут на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 25 очков. «Уфа» — аутсайдер Лиги, команда занимает предпоследнюю строчку, набрав 13 баллов.

Ранее сообщалось, что «Химки» намерены сохранить Глушакова и Мирзова.