«Колорадо» Ничушкина обыграл «Аризону» в матче НХЛ

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Глендейле на «Хила Ривер Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Микко Рантанен, Андре Бураковски и Назем Кадри. У хозяев шайбы забросили Фил Кессел и Дрейк Каджула.

Также в активе Рантанена и Кадри по одной голевой передаче.

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин провел на льду 12 минут 36 секунд и нанес два броска в створ.

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин за 16 минут 2 секунды совершил два силовых приема и заблокировал два броска соперника.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» переиграла «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона Койотс» (Глендейл, США) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер, США) — 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)