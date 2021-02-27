Порье раскрыл подробности возможного третьего боя с Макгрегором

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье раскрыл подробности возможного третьего поединка против экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Спортсмен заявил, что хочет провести очередной реванш. По словам американца, сторона Макгрегора ведет переговоры с его менеджером Робом Роветой.

«Мы стараемся занять наилучшее положение, чтобы сесть с ними за стол и вести официальный разговор о назначении этого боя. Мы пытаемся заключить правильную сделку, и когда это произойдет, борьба будет продолжена. А пока посмотрим», — приводит слова Порье MMAJunkie со ссылкой на подкаст Джо Рогана.

Первый поединок между Макгрегором и Порье прошел в сентябре 2014 года. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Ранее Макгрегору посоветовали бросить смешанные единоборства (ММА) и перейти в бокс.