Тренер «Тамбова» объяснил поражение «Ротору» в матче РПЛ

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин объяснил поражение волгоградскому «Ротору» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «РИА Новости».

По его словам, команде не удалось достигнуть положительного результата из-за травмы ведущего защитника Александра Денисова.

Также специалист отметил, что претензий по самоотдаче к игрокам у него нет, и заявил, что футболисты твердо намерены показать себя и постараются набрать очки в оставшихся играх чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу волгоградской команды.

Ранее телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал выступление «Краснодара» в плей-офф Лиги Европы.