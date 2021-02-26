Наставник «Рейнджерс» рассказал, как клуб обходится без Панарина

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн высказался об игре команды без российского нападающего Артемия Панарина.

Напомним, что 22 февраля тренер Андрей Назаров обвинил форварда в избиении 18-летней девушки. По его словам, инцидент произошел в 2011 году, когда Панарин выступал за «Витязь», а сам Назаров был главным тренером подольского клуба.

Из-за скандала Панарин по собственному желанию на время покинул расположение «Рейнджерс», тогда как американский клуб и НХЛ публично поддержали хоккеиста.

«Игроков такого калибра нелегко заменить. И уж тем более это не может сделать кто-то один. Всем придется немножко поднапрячься и взять на себя часть ответственности Артемия... У меня немало веры в ребят из нашей раздевалки, но пока с нами нет Хлеба, нам нужно действовать умнее и строже», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.

Ранее российские вратари обновили национальный рекорд в этом сезоне НХЛ.