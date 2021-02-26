Возвращение Помазуна назвали «шансом стать заменой Акинфееву»

Тренер вратарей подмосковных «Химок» Евгений Корнюхин прокомментировал срочное возвращение Ильи Помазуна в ЦСКА.

Напомним, что 24-летний вратарь был арендован «Уралом» прошлым летом. В нынешнем сезоне провел в чемпионате России 17 матчей, пропустил 20 мячей и пять раз сыграл на ноль. ЦСКА принял решение досрочно отозвать голкипера из аренды в связи с болезнью основного вратаря команды Игоря Акинфеева.

«Для начала пожелаю скорейшего выздоровления Акинфееву. Думаю, Помазун внутренне себя мотивировал и готовил, что будет играть на более высоком уровне. Он воспитанник ЦСКА — наверняка мечтал выступать за основу. Вот, пожалуйста, мечта сбылась! У него прекрасный шанс себя проявить. Теперь все зависит только от него.

Ничто ведь не вечно под луной. Акинфеев рано или поздно уйдет. Дай бог, чтобы он поиграл подольше, но Помазуну дается возможность стать первым кандидатом на замену... Голкипер сидит и ждет своего шанса. А когда дожидается, он должен его использовать. А раз не получилось, то претензии можно предъявлять только к самому себе», — приводит слова специалиста «ВсеПроСпорт».

Ожидается, что Помазун будет защищать ворота ЦСКА в матче 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

Ранее в «Спартаке» обозначили цель на остаток сезона чемпионата России.