Судей АПЛ могут заставить платить штрафы за ошибки в матчах

Арбитров, работающих на матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), могут заставить выплачивать штрафы за их ошибки.

Как информирует Daily Mail, подобные штрафы могут достигать €58 тыс, — это будет так называемый «бонус производительности». Главный арбитр английского чемпионата зарабатывает базовую зарплату, которая составляет €126-138 тыс., однако именно бонус производительности может увеличить гонорар до €198 тыс.

В СМИ отмечают, что судьи будут получать баллы за каждый проведенный поединок АПЛ. Оценка будет варьироваться от 0 до 10 — затем, в зависимости от качества работы, будут пересчитаны бонусы производительности.

Помимо этого, судьям по итогу каждого сезона будет нужно набрать среднюю оценку (8,4 балла) для того, чтобы получить весь бонус.

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