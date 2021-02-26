Звезда мирового тенниса покрасила волосы в розовый цвет

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Четырехкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака решила кардинально сменить имидж.

Титулованная спортсменка перекрасила волосы в розовый цвет.

Напомним, что Осака стала победительницей Открытого чемпионата Австралии — 2021. В финале турнира японка уверенно переиграла Дженнифер Брэйди из США — 6:4, 6:2.

В настоящий момент 23-летняя теннисистка является второй ракеткой мира.

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