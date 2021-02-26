Тутберидзе посвятила Тарасовой пост в Instagram
Анатолий Ильинский
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поблагодарила Татьяну Тарасову, посетившую ледовый дворец «Хрустальный».
Также прославленная специалистка побывала на тренировке дочери Тутберидзе Дианы Дэвис, выступающей в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным за национальную сборную России.
«Спасибо огромное Татьяне Анатольевне за неоценимую помощь в подготовке, а также за драгоценные и авторитетные советы», — подписала фотографию тренер, добавив к публикации в Instagram хэштег «благодарность».
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