Даниил Медведев может стать второй ракеткой мира в марте

Российский теннисист Даниил Медведев может стать второй ракеткой мира после турнира в голландском Роттердаме. Как передает «Чемпионат», форум пройдет с 1 по 7 марта.

Отмечается, что испанец Рафаэль Надаль снялся с соревнований из-за травмы спины, которую получил во время выступлений на Открытом чемпионате Австралии — 2021.

Сейчас у Медведева 9735 очков, тогда как у испанца — 9850. Как итог, в случае выхода в финал турнира в Роттердаме Медведев получит 210 дополнительных очков и станет второй ракеткой мира.

Напомним, что Медведев вошел в тройку лучших теннисистов планеты после того, как добрался до финала Australian Open, где проиграл Новаку Джоковичу.

Ранее Медведев обошел Сафина по сумме заработанных призовых за карьеру.