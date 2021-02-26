Макгрегору посоветовали бросить ММА и перейти в бокс

Экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, легенда бокса Джордж Форман посоветовал бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конору Макгрегору полностью переключиться на боксерскую карьеру.

Свою позицию спикер объяснил тем, что в боксе у ирландца куда больше перспектив.

«Кажется, Конору трудно это принять, но ему лучше драться в боксе, чем в смешанных единоборствах... Да, я бы предпочел увидеть его в боксе. Полагаю, что если он встретится с Пакьяо, то вообще-то сможет претендовать и на победу. Конор сможет его побить. Он уже испытал себя в боксе, в ММА он больше ничего не добьется. Пакьяо очень хорош, однако Конор может с ним справиться на профессиональном ринге», — цитирует Джорджа Формана BJ Penn.

Стоит отметить, что в январе 2021 года Макгрегор был нокаутирован Дастином Порье на UFC 259.

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