Мейвезер прокомментировал отмену боя с блогером Полом

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер высказался об отмене поединка с YouTube-блогером Логаном Полом.

Схватка была назначена на 20 февраля, но ее отменили из-за пандемии COVID-19.

«Знаю, что этот бой состоится. Нам просто надо убедиться, что с коронавирусной ситуацией в Японии все в порядке.

Да, пока я не тренируюсь, но в то же время я всегда стараюсь поддерживать свой вес и поддерживать свое тело в хорошем состоянии. Я не в лучшей форме в своей жизни, но я все равно в хороших кондициях... Безусловно, я могу спокойно снять футболку на пляже», — приводит слова Мейвезера BoxingScene.

Стоит отметить, что стороны спортсменов в настоящий момент работают над очным поединком, который может пройти летом.

Ранее сообщалось, что Рой Джонс хочет провести бой с Федором Емельяненко.