Овечкин вышел на единоличное 100-е место по результативным пасам в НХЛ

В поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» дома победил «Питтсбург Пингвинз».

Встреча завершилась со счетом 5:2.

Как сообщает «Чемпионат», капитан «столичных» Александр Овечкин в этом противостоянии отдал результативную передачу. Для российской звезды этот ассист стал 582-м в «регулярке». Это позволило отечественному форварду выйти на единоличное сотое место в списке ассистентов в истории лиги. Позади остался Дэйв Бабич (581).

К слову, лидирует в списке Джо Торнтон (1095).

Ранее «Монреаль» проиграл «Виннипегу», несмотря на пас Романова.