Брагин отказался говорить о перспективах Панарина в сборной России

Наставник СКА Валерий Брагин после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Витязя» (4:0) ответил на вопросы о скандальной ситуации вокруг форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, передает «Чемпионат».

Напомним, что 22 февраля тренер Андрей Назаров обвинил форварда в избиении 18-летней девушки. По его словам, инцидент произошел в 2011 году, когда Панарин выступал за «Витязь», а сам Назаров был главным тренером подольского клуба. Из-за скандала Панарин по собственному желанию на время покинул расположение «Рейнджерс», тогда как клуб и НХЛ публично поддержали хоккеиста.

«Панарин? Не комментирую. Надо знать эту ситуацию, а я ее не знаю. Высказывания Панарина могут как-то отразиться на перспективах в сборной России? Ну и это я тоже не комментирую», — заявил специалист на послематчевой пресс-конференции.

Ранее в США вступились за Панарина.