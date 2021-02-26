Вратарь «Ливерпуля» Алисон не сможет прилететь на похороны отца

Вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер не сможет присутствовать на похоронах отца из-за коронавирусных ограничений.

Голкипер был намерен вылететь в Бразилию. Однако этому помешал запрет а авиасообщение с Великобританией и строгие антикоронавирусные меры. При этом супруга Алисона находится на 28-й неделе беременности, и голкипер был бы вынужден сесть на самоизоляцию после возвращения.

Отец Алисона погиб 25 февраля. Он утонул в в озере неподалеку от своего загородного дома на юге Бразилии.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» выразил соболезнования вратарю Алисону в связи со смертью отца.