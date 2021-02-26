«Манчестер Сити» готов предложить «Боруссии» больше £100 млн за двух игроков

«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении двух футболистов дортмундской «Боруссии» — Эрлинга Холанда и Джованни Рейны, сообщает 90min.com.

По информации источника, английский клуб готов предложить более £100 млн за двух игроков. При этом, согласно предложению, сделанному «горожанами», Рейна проведет в дортмундской команде еще год.

Примечательно, что отцы Холанда и Рейны в свое время являлись игроками «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что определены лучшие голы 25-го тура Английской премьер-лиги.