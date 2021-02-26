Туктамышева рассказала о проблемах с принижением себя из-за Сотниковой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о негативном влиянии соперничества с олимпийской чемпионкой — 2014 Аделиной Сотниковой, передает Ice Room.

Туктамышева смогла выиграть чемпионаты мира и Европы в 2015 году. однако не попала на Олимпийские игры в Сочи в 2014, где победительницей стала Сотникова.

«С Аделиной у меня началось принижение себя. Я видела, что она чаще меня выигрывает, в какой-то момент у меня появился ну не комплекс, но… Я понимала перед программами, что даже если откатаю чисто, то этого будет недостаточно», — поделилась фигуристка.

По ее признанию, это соперничество заставляло ее допускать ошибки и помарки в своих программах.

Ранее снявшаяся для Maxim Туктамышева, заявила довольна своим телом.