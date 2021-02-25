Определились первые пары плей-офф КХЛ

Определились первые пары плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В Западной конференции в первом раунде встретятся московский ЦСКА и столичный «Спартак». Армейцы заняли первое место в конференции, а красно-белые стали восьмыми. Серия стартует 3 марта.

Победитель Восточной конференции казанский «Ак Барс» в 1/8 финала Кубка Гагарина сыграет с нижегородским «Торпедо». Первый матч также состоится 3 марта.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» в серии буллитов проиграл магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата.