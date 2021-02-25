Определены лучшие сейвы 25-го тура Английской премьер-лиги
Антон Борисов
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Определены лучшие сейвы 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В топ-5 вошли спасения Алекса Маккарти («Саутгемптон»), Аарона Ремсдейла («Шеффилд Юнайтед»), Джордана Пикфорда («Эвертон»), Давида де Хеа («Манчестер Юнайтед») и Иллана Мелье («Лидс Юнайтед»).
После 25 туров чемпионата Англии в турнирной таблице лидирует «Манчестер Сити», набравший 59 очков.
Ранее были определены лучшие сейвы 24-го тура чемпионата Англии.