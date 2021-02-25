ЦСКА в серии буллитов обыграл «Локомотив» в матче КХЛ
Антон Борисов
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Московский ЦСКА в серии буллитов обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев. В составе хозяев шайбы забросили Николай Коваленко и Денис Алексеев. У гостей отличились Максим Шалунов и Павел Карнаухов. Победный буллит реализовал Андрей Локтионов.
«Локомотив» прервал четырехматчевую победную серию в регулярном чемпионате.
Ранее сообщалось, что московский «Спартак» стал последним участником плей-офф КХЛ после поражения подольского «Витязя».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль, Россия) — ЦСКА (Москва, Россия) — 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)