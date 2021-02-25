«Ливерпуль» выразил соболезнования вратарю Алисону в связи со смертью отца

«Ливерпуль» выразил соболезнования вратарю Алисону Бекеру в связи со смертью отца.

«Ливерпуль» глубоко опечален трагической смертью отца Алиссона Бекера Жозе в Бразилии в среду. Мысли всех в клубе находятся с Алиссоном и семьей Бекеров в это невероятно печальное и трудное время», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что тело Жозе Бекера было обнаружено экстренными службами Касапава-ду-Сул в четверг. Он купался около плотины, после чего пропал.