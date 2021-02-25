ФИФА закрыла дело против Беккенбауэра

Судебная палата независимого комитета по этике Международной федерации футбола закрыла дело о мошенничестве против бывшего главы организационного комитета чемпионата мира 2006 года в Германии Франца Беккенбауэра в связи с истечением срока давности, сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что также дела были закрыты против Хорста Рудольфа Шмидта и Тео Цванцигера.

В 2016 году немецкое издание Spiegel опубликовало материал, в котором сообщило о факте подкупа Германией четырех представителей исполкома ФИФА для получения права проведения чемпионата мира. Для этого немецкая комиссия создала специальный тайный фонд, о котором знал Беккенбауэр.

Позднее следственная палата комитета ФИФА по этике открыла дела против Беккенбауэра и нескольких других немецких чиновников, а генпрокуратура Швейцарии начала расследование в отношении функционеров. В конце апреля 2020 года дело против Беккенбауэра было закрыто в связи с истечением срока давности.

Ранее сообщалось, что в ФИФА разочарованы прекращением дела против Беккенбауэра.