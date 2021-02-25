Представитель Александра Емельяненко: алкоголизм мешает нам работать

Представитель российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко Азамат Бостанов высказался о будущем спортсмена.

Последний поединок Емельяненко провел в июле 2020 года, когда проиграл техническим нокаутом соотечественнику Магомеду Исмаилову.

«В данный момент Александр Емельяненко находится в романтическом загуле. Алкоголизм, безусловно, мешает нам работать. Неприятно. Но это алкоголизм», — цитирует Бостанова Eurosport.

Представитель россиянина отметил, что следующий поединок Емельяненко проведет в кулачных боях.

«Александр будет драться в Hardcore Fighting. Соперник — Тимур Слащинин. Чемпион Хардкора в тяжелом весе, чемпион Европы среди юношей по боксу», — добавил Бостанов.

Ранее чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев сообщил о проблемах со здоровьем у Емельяненко.