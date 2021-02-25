Тренер ЦСКА Никитин может возглавить сборную России по хоккею
Антон Борисов
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Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Игорь Никитин может стать следующим наставником сборной России, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, кандидатура специалиста является приоритетной для первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) Романа Ротенберга. При этом проблемой может стать действующий контракт тренера с московской командой.
Никитин возглавил ЦСКА в 2017 году. Под его руководством армейцы стали обладателями Кубка Гагарина сезона-2018/2019.
Ранее Валерий Брагин прокомментировал слухи о своем уходе из сборной России.