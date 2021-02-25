Губерниев высказался о наказании Большунова

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении Международной федерации лыжного спорта (FIS) наказать россиянина Александра Большунова за инцидент, произошедший на финишной прямой эстафетной гонки на шестом этапе Кубка мира в Лахти.

На последней прямой финн Йони Мяки подрезал россиянина. В ответ Большунов отмахнулся и ударил его палкой, а после финиша врезался в соперника. 25 февраля спортсмену был назначен штраф и испытательный срок на пять стартов.

«С учетом той финской истории Большунов очень сильно переживает, и это играет свою роль. Решения, принятые FIS помимо штрафа, достаточно серьезные, чтобы выбить Сашу из колеи. Но нужно быть очень внимательным в гонках и не нарушать правила», — заявил Губерниев в Telegram.

Ранее финский лыжник отреагировал на наказание Большунова.