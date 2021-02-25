Лыжник сборной России Сергей Устюгов отказался участвовать в финале Кубка мира в швейцарском Энгадине.

«Финал Кубка мира в плане у меня не стоит. Психологически и физически я готовился к этому чемпионату мира, я понимал, что это мой потолок. Слишком много сил я отдал этой подготовке, я понимаю, что надо ехать домой, к семье, отдыхать», — цитирует Устюгова РИА «Новости».

Финал Кубка мира пройдет в Энгадине с 13 по 14 марта.

Ранее сообщалось, что Устюгов стал пятым в спринте на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.