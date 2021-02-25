Финский лыжник отреагировал на наказание Большунова

Финский лыжник Йони Мяки поделился мнением о решении Международной федерации лыжного спорта (FIS) наказать россиянина Александра Большунова за инцидент, произошедший на финишной прямой эстафетной гонки на шестом этапе Кубка мира в Лахти.

Россиянин получил штраф и испытательный срок за наезд на финского лыжника.

«Я рад, что они отреагировали. Это решение было принято профессиональными юристами. Больше сказать по этому поводу ничего не могу. В будущем должны быть приняты четкие правила, чтобы быстро разрешать подобные ситуации», — цитирует Мяки Ilta-Sanomat.

Ранее сообщалось, что Большунов отказался общаться с прессой после спринта на чемпионате мира.