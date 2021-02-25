Промес высказался о будущей позиции в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о возможной позиции в команде.

«Я еще не общался с Тедеско об этом. Буду следовать всем его требованиям. Я атакующий футболист. Буду выступать на той позиции, где меня видит тренер. Я в своей карьере играл в разных амплуа — слева, справа, «десяткой», в этом моя сила», — сказал Промес во время пресс-конференции.

Также футболист высказался о своей роли в команде.

«Спартак» играет в хороший футбол, но есть куда расти. Я смотрел матч с «Динамо», и нам не хватило голов. Я пришел сюда, чтобы добавить атакующей мощи «Спартаку», — отметил форвард.

24 февраля «Спартак» объявил о переходе футболиста из «Аякса». Сумма трансфера составила €8,5 млн, а с учетом бонусов может вырасти до €11 млн.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 25 матчах за «Аякс», в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Промес заявил, что уйдет из «Спартака», когда сделает клуб чемпионом.